Центризбирком: По состоянию на 10:00 проголосовали 9,92% избирателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала данные об активности избирателей на внеочередных выборах в Милли Меджлис по состоянию на 10:00.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала данные об активности избирателей на внеочередных выборах в Милли Меджлис по состоянию на 10:00.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил руководитель Информационного центра Секретариата ЦИК Фарид Оруджев.

Отмечается, что с начала процесса голосования правом голоса воспользовались 9,92% избирателей (636 842 человека). Данные о результатах голосования поступили с 6478 избирательных участков.

Всего на территории Азербайджана зарегистрировано 6 млн 421 тыс. 960 избирателей. Количество избирательных участков составляет 6478, из них 54 расположены на освобожденных от оккупации территориях.