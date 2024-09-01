О нас

Центризбирком: По состоянию на 10:00 проголосовали 9,92% избирателей

Центризбирком: По состоянию на 10:00 проголосовали 9,92% избирателей Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала данные об активности избирателей на внеочередных выборах в Милли Меджлис по состоянию на 10:00.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 10:54
Центризбирком: По состоянию на 10:00 проголосовали 9,92% избирателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала данные об активности избирателей на внеочередных выборах в Милли Меджлис по состоянию на 10:00.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил руководитель Информационного центра Секретариата ЦИК Фарид Оруджев.

Отмечается, что с начала процесса голосования правом голоса воспользовались 9,92% избирателей (636 842 человека). Данные о результатах голосования поступили с 6478 избирательных участков.

Всего на территории Азербайджана зарегистрировано 6 млн 421 тыс. 960 избирателей. Количество избирательных участков составляет 6478, из них 54 расположены на освобожденных от оккупации территориях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Nearly 10% of Azerbaijani voters cast ballots by 10 AM in early parliamentary elections
Версия на азербайджанском языке Saat 10:00-a olan seçici fəallığı: Seçicilərin 9,92 faizi səsvermə hüququndan istifadə edib

Самое важное

Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
27 августа 2024 г. 16:28
Первая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
ФотоПервая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
26 августа 2024 г. 23:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi