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    Центральный ботанический сад и Дендрологический сад реорганизуются

    Внутренняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 16:09
    Центральный ботанический сад и Дендрологический сад реорганизуются

    Центральный ботанический сад и Дендрологический сад объединяются в единое ООО "Центральный ботанический и Дендрологический сад" решением Кабинета министров.

    Как сообщает Report, документ подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно документу, публичные юридические лица "Центральный ботанический сад" и "Дендрологический сад", находившиеся в подчинении главы Бакинской городской исполнительной власти, будут реорганизованы путем преобразования в ООО "Центральный ботанический и Дендрологический сад".

    Штатная численность общества определена в 230 единиц. Полномочия по проведению общего собрания общества возложены на Кабинет министров, Министерство экономики и Исполнительную власть Баку.

    Али Асадов Кабинет министров Азербайджана
    "Mərkəzi Nəbatat Bağı" və "Dendrologiya Bağı" birləşdirilir
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