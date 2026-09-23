Центральный ботанический сад и Дендрологический сад реорганизуются

Центральный ботанический сад и Дендрологический сад объединяются в единое ООО "Центральный ботанический и Дендрологический сад" решением Кабинета министров.

Как сообщает Report, документ подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, публичные юридические лица "Центральный ботанический сад" и "Дендрологический сад", находившиеся в подчинении главы Бакинской городской исполнительной власти, будут реорганизованы путем преобразования в ООО "Центральный ботанический и Дендрологический сад".

Штатная численность общества определена в 230 единиц. Полномочия по проведению общего собрания общества возложены на Кабинет министров, Министерство экономики и Исполнительную власть Баку.