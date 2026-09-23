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    "Mərkəzi Nəbatat Bağı" və "Dendrologiya Bağı" birləşdirilir

    Daxili siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 15:50
    Mərkəzi Nəbatat Bağı və Dendrologiya Bağı birləşdirilir

    Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının tabeliyində "Mərkəzi Nəbatat Bağı" və "Dendrologiya Bağı" publik hüquqi şəxslər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının tabeliyində "Mərkəzi Nəbatat və Dendrologiya Bağı" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə çevrilmə yolu ilə yenidən təşkil ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bu barədə Qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, Cəmiyyətin işçilərinin say həddi 230 ştat vahidi müəyyən edilib.

    Cəmiyyətin ümumi yığıncağının səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi isə Nazirlər Kabinetinə, İqtisadiyyat Nazirliyinə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə həvalə edilib.

    Əli Əsədov Nazirlər Kabineti Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti (BŞİH) Mərkəzi Nəbatat Bağı Dendrologiya Bağı
    Центральный ботанический сад и Дендрологический сад реорганизуются
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