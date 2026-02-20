"Центральный ботанический сад" и "Дендрологический сад" объединяются в одну структуру
Внутренняя политика
- 20 февраля, 2026
- 17:31
Юридические лица публичного права "Центральный ботанический сад" и "Дендрологический сад", находящиеся в подчинении главы Исполнительной власти города Баку, объединяются в одну структуру.
Как сообщает Report, об этом говорится в подписанном президентом Ильхамом Алиевым Указе о совершенствовании деятельности ряда государственных структур.
Согласно документу, юридические лица публичного права "Центральный ботанический сад" и "Дендрологический сад" будут преобразованы в Общество с ограниченной ответственностью "Центральный ботанический и дендрологический сад" в подчинении главы Исполнительной власти города Баку.
Последние новости
18:01
В январе этого года в Азербайджане произведено 193,4 тыс. тонн дизельного топливаЭнергетика
17:59
В Азербайджане объединяются три структуры Государственного антимонопольного агентстваБизнес
17:57
В Азербайджане созданы новые бюджетные организацииФинансы
17:55
В Азербайджане производство в секторе ИКТ увеличилось на 10%ИКТ
17:50
В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5Другие страны
17:48
Дорин Жунгиету: Молдова рассматривает Азербайджан как потенциального партнера по поставкам СПГЭнергетика
17:45
Писториус: Германия продолжит помогать Украине и усиливать собственную обороноспособностьДругие страны
17:45
Президенты Азербайджана и Словении обменялись письмами - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
17:37