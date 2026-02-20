Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    "Центральный ботанический сад" и "Дендрологический сад" объединяются в одну структуру

    Внутренняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 17:31
    Центральный ботанический сад и Дендрологический сад объединяются в одну структуру

    Юридические лица публичного права "Центральный ботанический сад" и "Дендрологический сад", находящиеся в подчинении главы Исполнительной власти города Баку, объединяются в одну структуру.

    Как сообщает Report, об этом говорится в подписанном президентом Ильхамом Алиевым Указе о совершенствовании деятельности ряда государственных структур.

    Согласно документу, юридические лица публичного права "Центральный ботанический сад" и "Дендрологический сад" будут преобразованы в Общество с ограниченной ответственностью "Центральный ботанический и дендрологический сад" в подчинении главы Исполнительной власти города Баку.

    Лента новостей