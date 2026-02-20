"Центральный ботанический сад" и "Дендрологический сад" объединяются в одну структуру

Юридические лица публичного права "Центральный ботанический сад" и "Дендрологический сад", находящиеся в подчинении главы Исполнительной власти города Баку, объединяются в одну структуру.

Как сообщает Report, об этом говорится в подписанном президентом Ильхамом Алиевым Указе о совершенствовании деятельности ряда государственных структур.

Согласно документу, юридические лица публичного права "Центральный ботанический сад" и "Дендрологический сад" будут преобразованы в Общество с ограниченной ответственностью "Центральный ботанический и дендрологический сад" в подчинении главы Исполнительной власти города Баку.