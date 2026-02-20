İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    "Mərkəzi Nəbatat Bağı" və "Dendrologiya Bağı" bir qurumda birləşdirilir

    Daxili siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 17:16
    Mərkəzi Nəbatat Bağı və Dendrologiya Bağı bir qurumda birləşdirilir

    "Mərkəzi Nəbatat Bağı" və "Dendrologiya Bağı" publik hüquqi şəxsləri bir qurumda birləşdirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyevin imzaladığı bir sıra dövlət qurumlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında Fərmanda deyilir.

    Sənədə əsasən, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının tabeliyində "Mərkəzi Nəbatat Bağı" və "Dendrologiya Bağı" publik hüquqi şəxslərin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının tabeliyində "Mərkəzi Nəbatat və Dendrologiya Bağı" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə çevrilmə yolu ilə yenidən təşkil ediləcək.

    "Центральный ботанический сад" и "Дендрологический сад" объединяются в одну структуру

