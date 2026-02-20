"Mərkəzi Nəbatat Bağı" və "Dendrologiya Bağı" bir qurumda birləşdirilir
Daxili siyasət
- 20 fevral, 2026
- 17:16
"Mərkəzi Nəbatat Bağı" və "Dendrologiya Bağı" publik hüquqi şəxsləri bir qurumda birləşdirilir.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyevin imzaladığı bir sıra dövlət qurumlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında Fərmanda deyilir.
Sənədə əsasən, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının tabeliyində "Mərkəzi Nəbatat Bağı" və "Dendrologiya Bağı" publik hüquqi şəxslərin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının tabeliyində "Mərkəzi Nəbatat və Dendrologiya Bağı" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə çevrilmə yolu ilə yenidən təşkil ediləcək.
