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Брайза: Азербайджан достиг большого развития благодаря Гейдару Алиеву

Брайза: Азербайджан достиг большого развития благодаря Гейдару Алиеву Азербайджан достиг большого развития благодаря усилиям Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
2 мая 2023 г. 11:45
Брайза: Азербайджан достиг большого развития благодаря Гейдару Алиеву

Азербайджан достиг большого развития благодаря усилиям Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом журналистам заявил международный эксперт, член правления Джеймстаунского фонда и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

По его словам, международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева - замечательное мероприятие.

"Каждый год Университет ADA собирает экспертов, дипломатов, послов, бывших и действующих, со всего мира, чтобы понять и обсудить то, что происходит в Азербайджане. И это получается весьма успешно, так как Азербайджан стремительно развивается", - сказал он.

М.Брайза отметил, что в этом году мероприятие посвящено наследию Гейдара Алиева.

"Удивительно насколько глубоким было его стратегическое видение и насколько сложной была ситуация в Азербайджане, когда он пришел к власти - война, экономический спад, не было нефтяной и газовой промышленности, трубопроводов",- сказал он, добавив, что сейчас же все изменилось благодаря умным инвестициями, национальной стратегии, человеческому капиталу.

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Версия на азербайджанском языке Brayza: “Azərbaycan Heydər Əliyevin sayəsində böyük inkişafa nail olub”
Версия на английском языке Bryza: Azerbaijan achieved great development thanks to Heydar Aliyev

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