Брайза: Азербайджан достиг большого развития благодаря Гейдару Алиеву

Азербайджан достиг большого развития благодаря усилиям Гейдара Алиева.

Азербайджан достиг большого развития благодаря усилиям Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом журналистам заявил международный эксперт, член правления Джеймстаунского фонда и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

По его словам, международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева - замечательное мероприятие.

"Каждый год Университет ADA собирает экспертов, дипломатов, послов, бывших и действующих, со всего мира, чтобы понять и обсудить то, что происходит в Азербайджане. И это получается весьма успешно, так как Азербайджан стремительно развивается", - сказал он.

М.Брайза отметил, что в этом году мероприятие посвящено наследию Гейдара Алиева.

"Удивительно насколько глубоким было его стратегическое видение и насколько сложной была ситуация в Азербайджане, когда он пришел к власти - война, экономический спад, не было нефтяной и газовой промышленности, трубопроводов",- сказал он, добавив, что сейчас же все изменилось благодаря умным инвестициями, национальной стратегии, человеческому капиталу.