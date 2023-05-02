Брайза: Азербайджан достиг большого развития благодаря Гейдару Алиеву

Азербайджан достиг большого развития благодаря усилиям Гейдара Алиева.
Как передает Report, об этом журналистам заявил международный эксперт, член правления Джеймстаунского фонда и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.
По его словам, международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева - замечательное мероприятие.
"Каждый год Университет ADA собирает экспертов, дипломатов, послов, бывших и действующих, со всего мира, чтобы понять и обсудить то, что происходит в Азербайджане. И это получается весьма успешно, так как Азербайджан стремительно развивается", - сказал он.
М.Брайза отметил, что в этом году мероприятие посвящено наследию Гейдара Алиева.
"Удивительно насколько глубоким было его стратегическое видение и насколько сложной была ситуация в Азербайджане, когда он пришел к власти - война, экономический спад, не было нефтяной и газовой промышленности, трубопроводов",- сказал он, добавив, что сейчас же все изменилось благодаря умным инвестициями, национальной стратегии, человеческому капиталу.