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Блогеры объединились в связи с фондом "YAŞAT" 

Блогеры объединились в связи с фондом "YAŞAT"  Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев встретился в формате видеоконференции с известными блогерами, ведущими, а также представителями культуры
Внутренняя политика
19 декабря 2020 г. 18:02
Блогеры объединились в связи с фондом YAŞAT 
Ульви Мехтиев

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев встретился в формате видеоконференции с известными блогерами, ведущими, а также представителями культуры и искусства.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве.

Поздравив участников встречи с победой в Отечественной войне, У.Мехтиев рассказал о фонде "YAŞAT", векторах его деятельности и целях.

В рамках встречи были даны ответы на многочисленные вопросы и выслушаны предложения участников по поводу Фонда "YAŞAT" и электронного правительства.

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Версия на азербайджанском языке "YAŞAT" fondu ilə bağlı bloqqerlər bir araya toplandı

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