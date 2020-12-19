Блогеры объединились в связи с фондом "YAŞAT" 

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев встретился в формате видеоконференции с известными блогерами, ведущими, а также представителями культуры и искусства.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве.
Поздравив участников встречи с победой в Отечественной войне, У.Мехтиев рассказал о фонде "YAŞAT", векторах его деятельности и целях.
В рамках встречи были даны ответы на многочисленные вопросы и выслушаны предложения участников по поводу Фонда "YAŞAT" и электронного правительства.