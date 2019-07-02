Депутаты: Благодаря Азербайджанской полиции сегодня граждане живут в условиях стабильности и безопасности

"После восстановления Азербайджаном государственной независимости, особенно после прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева были проведены большие работы по перестройке деятельности органов внутренних дел. Был изучен европейский опыт и, несмотря на проживание в условиях войны, была обеспечена внутренняя стабильность, которая охраняется и по сей день. Поэтому мы сегодня спокойно можем говорить, что Азербайджан одна из стран с низкой криминогенной ситуацией не только на пространстве СНГ, но и в мире".

Об этом Report сказал зампредседателя парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, депутат Милли Меджлиса от правящей партии "Ени Азербайджан" Айдын Мирзазаде.

По словам Мирзазаде, это стало возможным именно благодаря профессиональной работе азербайджанской полиции: "Азербайджанская полиция обеспечивает безопасность, спокойное проживание граждан и предотвращает криминальные случаи в обществе. В стране нет организованной преступности. Никаких серьезных угроз жизни людей не зарегистрировано. Преступления оперативно раскрываются. Назначение генерала-полковника Рамиля Усубова, долгое время руководившего Министерством внутренних дел, секретарем Совета безопасности я расцениваю как высокую оценку, данную профессионализму азербайджанской полиции, службе государственности и заслугам в защите прав граждан. Сегодня в органах полиции служат достойные сыны азербайджанского народа. Народ гордится своей полицией, доверяет ей".

Депутат Айдын Мирзазаде "Мы сегодня спокойно можем говорить, что Азербайджан одна из стран с низкой криминогенной ситуацией не только на пространстве СНГ, но и в мире".

Депутат напомнил, что в 1918 году после создания азербайджанским народом независимого государства было принято решение о создании многих государственных атрибутов, в том числе полиции: "Азербайджанская полиция в течение 23 месяцев проделала большие работы по охране общественного порядка в АДР. И это несмотря на то, что в тот период опыта государственности было мало, армянские дашнаки совершали нападки для захвата территорий, шла война. Вместе с тем, общественный порядок обеспечивался. Главы МВД того периода вошли в историю Азербайджана как лица, достойно служившие государственности. После потери Азербайджаном независимости, уже в составе советской милиции азербайджанская милиция сыграла большую роль в охране общественного порядка, обеспечении мирного проживания людей. Тогда органами внутренних дел в основном руководили не азербайджанцы. Поэтому на азербайджанцев оказывалось большое давление. Вместе с тем работающим в органах милиции азербайджанцам принадлежат большие заслуги в охране безопасности и защите моральных ценностей нашего народа".

Депутат Хикмет Бабаоглу "Исторически азербайджанская полиция проявляла отвагу в охране общественного порядка, обеспечении безопасности граждан".

Депутат Милли Меджлиса от правящей партии "Ени Азербайджан" Хикмет Бабаоглу сообщил Report, что в период независимости азербайджанская полиция проявила большие заслуги в боях на передовой с врагом и внутри страны в обеспечении стабильности и безопасности: "Одним из основных атрибутов любого независимого государства являются его силовые структуры, правоохранительные органы. Сегодня мы с гордостью может отмечать 101-летие создания органов внутренних дел. Это большая ценность, оставшаяся нам в наследство от АДР. В 1991 году после восстановления независимости даты создания отдельно взятых центральных исполнительных органов отмечались в различное время. Общенациональный лидер Гейдар Алиев, объявив Азербайджан наследником АДР, подписал указ, согласно которому 2 июля было объявлено Днем азербайджанской полиции.

Как известно, Азербайджан после восстановления независимости был вовлечен в войну и часть его земель была оккупирована. Начиная с этого периода наши полицейские отважно служат Родине, среди них есть те, кто погиб на передовой. Исторически азербайджанская полиция проявляла отверженность в охране общественного порядка, обеспечении безопасности граждан. Общенациональный лидер Гейдар Алиев и президент Ильхам Алиев предприняли большие шаги по повышению числа квалифицированных кадров в органах внутренних дел. Именно в результате этого сегодня наше граждане спокойно живут в условиях стабильности и безопасности в стране".