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Баку встретил новый 2023 год фейерверком

Баку встретил новый 2023 год фейерверком Жители столицы Азербайджана встретили новый 2023 год фейерверками.
Внутренняя политика
1 января 2023 г. 00:16
Баку встретил новый 2023 год фейерверком

Жители столицы Азербайджана встретили новый 2023 год фейерверками.

Как передает Report, с вечера 31 декабря тысячи бакинцев собрались в Национальном приморском парке на берегу Каспийского моря, чтобы полюбоваться праздничным салютом.

Отметим, что по случаю Нового года Национальный приморский парк, другие парки и центральные улицы столицы празднично украшены, установлены ёлки, другие новогодние атрибуты и символы, фигуры сказочных героев, в различных местах открыты праздничные ярмарки.

Таким образом, 2023 год встречен фейерверком в первые минуты нового года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı 2023-cü ili atəşfəşanlıqla qarşılayıb

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