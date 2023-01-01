Баку встретил новый 2023 год фейерверком

Жители столицы Азербайджана встретили новый 2023 год фейерверками.

Жители столицы Азербайджана встретили новый 2023 год фейерверками.

Как передает Report, с вечера 31 декабря тысячи бакинцев собрались в Национальном приморском парке на берегу Каспийского моря, чтобы полюбоваться праздничным салютом.

Отметим, что по случаю Нового года Национальный приморский парк, другие парки и центральные улицы столицы празднично украшены, установлены ёлки, другие новогодние атрибуты и символы, фигуры сказочных героев, в различных местах открыты праздничные ярмарки.

Таким образом, 2023 год встречен фейерверком в первые минуты нового года.