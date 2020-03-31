​Бакинское метро сегодня закрывается

Несмотря на то, что в общественном транспорте ежедневно проводится дезинфекция, из-за отсутствия естественной вентиляции в замкнутом пространстве метро формируются благоприятные условия для распространения коронавирусной инфекции.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете Министров Азербайджана.

"В то же время в Бакинском метрополитене не соблюдаются требования социальной дистанции, отмечается плотность пассажиропотока.

В целях обеспечения безопасности здоровья населения движение поездов в Бакинском метрополитене приостановлено с 22:00 31 марта 2020 года до 20 апреля 2020 года.

Пассажирские перевозки в Баку будут осуществляться регулярными и экспресс-автобусами.

Интервал между автобусами как на регулярных, так и на экспресс-маршрутах будет регулироваться в соответствии с пассажиропотоком. В то же время, в целях предотвращения возможной плотности пассажиров, запущены дополнительные экспресс-автобусы", - говорится в сообщении.