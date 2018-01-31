Байрам Сафаров прокомментировал информацию о том, что заснул на конференции с участием президента

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Глава Исполнительной власти Шушинского района, председатель Общественного объединения "Азербайджанская община Нагорного Карабаха" Байрам Сафаров выразил отношение к распространившейся информации о том, что он заснул на прошедшей 29 января с участием президента Ильхама Алиева конференции, посвященной итогам четвертого года реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах".

В заявлении Report Б.Сафаров сказал, что сообщения не соответствуют действительности: "Ведь эта конференция - не место для сна. Просто, яркий свет в зале падал мне в глаза. Допустим даже, что я вздремнул. Ну и что? Разве это зависит от человека? Человек может быть уставшим. Это рекламируют армянам? Кому это показывают?".

Отметим, что первой информацию распространил сайт unikal.org.