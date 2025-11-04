Бахар Мурадова: В Азербайджане завершается реализация пятилетней Стратегии в интересах детей

Реализация Плана действий по выполнению Стратегии в интересах детей на 2020–2025 годы в Азербайджане завершится в этом году, на последующие годы будет разработан новый план.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на пресс-конференции на тему "Вопросы семьи, женщин и детей в законодательстве Азербайджана".

"С реализацией данной стратегии произошли определенные изменения и в деятельности государственных органов, отвечающих за защиту прав ребенка. Так, ранее при органах исполнительной власти действовали две отдельные комиссии: Орган опеки и попечительства и Комиссия по защите дел и прав несовершеннолетних. Это дублирование было устранено, и с внесенными поправками, принятыми на основании предложений Госкомрелигии, создана "Комиссия по защите прав детей". Одновременно при Госкомрелигии был создан Секретариат Комиссии по защите прав детей при Кабинете Министров".

Председатель Госкомитета подчеркнула, что изменения еще больше укрепят деятельность комиссий в сфере защиты прав детей.

По ее словам, в целом за последние пять лет законодательной базе, направленной на укрепление института семьи, уделяется серьезное внимание:

"Госкомитет представил ряд предложений в данном направлении. В 2020–2025 годах в принятые нормативно-правовые акты внесены 7 законодательных поправок, 11 правил и подзаконных правовых актов, 33 заключения и предложения, а также 3 государственные программы. Хотя эти документы не внесли существенных изменений в стереотипы о семье, однако оказали свое влияние. Они также помогли защитить права людей, столкнувшихся с проблемами в семье".