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    Бахар Мурадова: Современные технологии влияют на семейные отношения и развитие детей

    Внутренняя политика
    • 21 октября, 2026
    • 12:30
    Бахар Мурадова: Современные технологии влияют на семейные отношения и развитие детей

    Современные технологии существенно влияют на семейные отношения, обязанности родителей и развитие детей.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на Семейном форуме на тему "Семья в цифровую эпоху: новые границы трансформации".

    Она отметила, что для защиты детей от негативного влияния искусственного интеллекта родителям прежде всего необходимо самим научиться правильно использовать технологии и постоянно общаться с детьми.

    Мурадова заявила, что в Азербайджане насчитывается около 2,3 млн домохозяйств, и более чем в 1,3 млн из них есть дети в возрасте до 18 лет:

    "Эти показатели налагают на каждого из нас обязанность укреплять институт семьи. Поскольку количество домохозяйств, структура многодетных семей и разнообразие их форм требуют учитывать эти факторы как при формировании политики, так и при разработке соответствующих механизмов".

    Бахар Мурадова Искусственный интеллект (ИИ) Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей
    Bahar Muradova: Müasir texnologiyalar ailə münasibətləri və uşaqların inkişafına ciddi təsir göstərir
    Muradova: Technology significantly impacts family life, children's dev't
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