Бахар Мурадова: Современные технологии влияют на семейные отношения и развитие детей

Современные технологии существенно влияют на семейные отношения, обязанности родителей и развитие детей.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на Семейном форуме на тему "Семья в цифровую эпоху: новые границы трансформации".

Она отметила, что для защиты детей от негативного влияния искусственного интеллекта родителям прежде всего необходимо самим научиться правильно использовать технологии и постоянно общаться с детьми.

Мурадова заявила, что в Азербайджане насчитывается около 2,3 млн домохозяйств, и более чем в 1,3 млн из них есть дети в возрасте до 18 лет:

"Эти показатели налагают на каждого из нас обязанность укреплять институт семьи. Поскольку количество домохозяйств, структура многодетных семей и разнообразие их форм требуют учитывать эти факторы как при формировании политики, так и при разработке соответствующих механизмов".