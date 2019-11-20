Азербайджан стал самой безопасной с точки зрения терроризма страной в регионе

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Азербайджан попал в список стран мира с низким уровнем терроризма, сообщает Report со ссылкой на доклад лондонского Института экономики и мира.

Согласно рейтингу, страна заняла 103 место, улучшив свое положении по сравнению с последним отчетом на пять позиций.

Россия заняла 37 строчку (средний уровень терроризма), Грузия - 90 (низкий уровень терроризма), Армения - 94 (низкий уровень терроризма), Турция - 16 (высокий уровень терроризма), Иран - 39 (средний уровень терроризма).

Самыми опасными с точки терроризма странами названы Афганистан, Ирак, Нигерия и Сирия, в число же безопасных вошли Беларусь, Мавритания, Монголия, Румыния, Хорватия, Куба, Сингапур, Северная Корея и др.

В докладе отмечается, что число жертв терроризма в мире сократилось в прошлом году на 15,2% по сравнению с 2017 годом, составив без малого 16 тысяч человек, однако количество стран, где террористы совершили свои вылазки, увеличилось.

Авторы доклада отмечают, что число людей, погибающих от рук террористов, снижается четвертый год подряд. Основными причинами этого называется сокрушительный удар, который был нанесен по террористам из организации "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и Ираке, а также удары американских ВВС по позициям радикальной группировки "Аш-Шабаб" в Сомали. На этом фоне 98 стран в мире улучшили свои позиции в представленном рейтинге, а 40 государств - ухудшили. Как отмечается в 100-страничном исследовании, радикальное движение "Талибан" в 2018 году обогнало ИГ в списке террористических организаций, которые убили больше всего людей на планете.

Как указывается в докладе, глобальный терроризм в 2018 году обошелся мировой экономике в 33 млрд. долларов, что на 38% меньше, чем годом ранее. Авторы исследования подчеркивают, что само по себе это лишь незначительная часть от 14,1 трлн. долларов глобального ущерба от насилия в целом. Однако в документе подчеркивается, что указанная сумма экономических потерь от действий терроризма не включает в себя непрямой ущерб для бизнеса, недополученную выгоду или инвестиции как на уровне компаний, так и стран.

Институт экономики и мира - аналитический центр, разработавший собственную методологию оценки мировых тенденций и насилия в жизни государств с точки зрения экономики. Исследования производятся путем обработки мировых и внутригосударственных показателей. Помимо "Глобального индекса терроризма", центр ежегодно готовит "Глобальный индекс миролюбия" и другие доклады.