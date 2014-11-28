Азербайджанское правительство увеличило финансирование политическим партиям и НПО

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанское правительство увеличило финансирование в ряде сфер. Как сообщает Report, об этом заявил на заседании Милли Меджлиса министр финансов Самир Шарифов.

Министр заявил, что в 2015 году увеличен объем средств, выделенных из государственного бюджета на расходы образования. Так, если ранее для этой цели планировалось выделить 142 миллиона 457 тысяч манатов, то затем было решено увеличить эту сумму на 8 миллионов.

Также увеличены средства, выделяемые политическим партиям. В 2014 году в госбюджете остались 250 тысяч манатов, которые не были распределены между партиями. Принято решение добавить эту сумму к госбюджету 2015 года и распределить ее между партиями.

По словам Самира Шарифова, возросли также средства, выделенные неправительственным организациям. Он отметил, что согласно предложению депутатов, эта сумма увеличена на 600 тысяч манатов.

Министр также подчеркнул, что средства для содержания Милли Меджлиса и его аппарата в 2015 году возросли на 450 тысяч манат и составят 23 млн. 807 тысяч манатов.