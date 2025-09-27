Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Азербайджанский народ посещает Парк Победы

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 09:53
    В связи с 27 сентября - Днем памяти началось посещение Парка Победы.

    Как сообщает Report, с утренних часов граждане приходят к мемориалу и с уважением чтят светлую память шехидов.

    Отметим, что в результате 44-дневной Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, территории Азербайджана были освобождены от оккупации.

    Azərbaycan xalqı Zəfər parkını ziyarət edir
    Azerbaijani people visiting Victory Park

