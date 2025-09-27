Азербайджанский народ посещает Парк Победы
- 27 сентября, 2025
- 09:53
В связи с 27 сентября - Днем памяти началось посещение Парка Победы.
Как сообщает Report, с утренних часов граждане приходят к мемориалу и с уважением чтят светлую память шехидов.
Отметим, что в результате 44-дневной Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, территории Азербайджана были освобождены от оккупации.
