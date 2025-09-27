İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Azərbaycan xalqı Zəfər parkını ziyarət edir

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2025
    • 09:46
    Azərbaycan xalqı Zəfər parkını ziyarət edir

    27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar Zəfər parkına ziyarət başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, səhər saatlarından etibarən vətəndaşlar ziyarət məkanına gələrək şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla yad edirlər.

    Qeyd edək ki, 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixində başlayan Vətən Müharibəsi ilə 44 gün ərzində Azərbaycan əraziləri işğaldan azad olunub.

    Zəfər parkı Anım günü
    Азербайджанский народ посещает Парк Победы
    Azerbaijani people visiting Victory Park

    Son xəbərlər

    10:29
    Foto
    Video

    Aşağı Güzdək qəsəbəsində anbardakı yanğın məhdudlaşdırılıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    10:24

    III MDB Oyunlarının açılşıına görə Gəncəyə əlavə qatar reysi təyin olunub

    İnfrastruktur
    10:22

    Dubayda dünyanın ən hündür hoteli açılacaq

    Maraqlı
    10:09

    Əksər ərazilərdə yağış yağır, güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:06

    Naxçıvanda Anım Günü qeyd olunur, şəhid məzarları ziyarət edilir

    Daxili siyasət
    10:05

    Yağışlı havaya görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Daxili siyasət
    09:55
    Foto

    Kəlbəcərdə Anım Gününə həsr olunan ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Qarabağ
    09:46

    Azərbaycan xalqı Zəfər parkını ziyarət edir

    Daxili siyasət
    09:44

    İranın "Avroüçlük" ölkələrindəki səfirləri XİN-ə çağırılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti