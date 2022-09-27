Азербайджанский народ чтит память шехидов

Сегодня 27 сентября - День памяти героических шехидов, отдавших жизни в Отечественной войне, начавшейся с целью предотвращения боевой активности, военных провокаций Армении против Азербайджана, обеспечения безопасности гражданского населения.

Сегодня 27 сентября - День памяти героических шехидов, отдавших жизни в Отечественной войне, начавшейся с целью предотвращения боевой активности, военных провокаций Армении против Азербайджана, обеспечения безопасности гражданского населения.

В связи с Днем памяти сегодня с утра представители общественности, официальные лица, военные и члены семей шехидов посещают II Аллею шехидов.

Report представляет фоторепортаж со II Аллеи шехидов.

День памяти ежегодно отмечается в Азербайджане согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года в знак глубокого уважения к военнослужащим, героически сражавшимся в Отечественной войне и отдавшим свои жизни во имя защиты территориальной целостности нашей страны.