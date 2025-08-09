Азербайджанский природный газ поступил в сирийскую провинцию Хомс

Природный газ из Азербайджана поступил в сирийскую провинцию Хомс по трубопроводу Турция-Сирияпишет агентство Анадолу.

Об этом сообщает Report, со ссылкой на агентство Анадолу .

Природный газ, транспортируемый по газопроводу Турция-Сирия, доставлен на газовую электростанцию Cender в провинции Хомс, расположенной в центре страны.

На следующем этапе газ будет направлен со станции Cender на тепловые электростанции Nasıriyye и Teşrin, расположенные недалеко от столицы Дамаска.

Вентили газовых электростанций были открыты при участии заместителя министра энергетики Сирии Гайяса Дияба и губернатора Хомса Абдуррахмана эль-Ама.

Дияб в своем заявлении для СМИ отметил, что природный газ из Азербайджана на сегодняшний день поступил через Турцию на газовую станцию Cender.

По трубопроводу, пропускная способность которого составляет 3,4 млн кубометров газа в сутки, в настоящее время транспортируется 1,4 млн кубометров газа в сутки, что позволяет производить 250 мегаватт электроэнергии.

Замминистра подчеркнул, что этот поток, поступающий через Турцию, является стратегическим шагом с точки зрения подключения Арабского газопровода к Турецкой Республике, благодаря чему Сирия будет интегрирована с региональными странами через электрическую сеть, что укрепит стабильность в стране.

Дияб добавил, что с поступлением газа на все тепловые электростанции текущее электроснабжение в стране увеличится до 5 часов в сутки, а на следующем этапе, согласно новому соглашению, предусматривающему поставку 6 миллионов кубометров газа в сутки, планируется обеспечить электроснабжение домовладений до 8 часов в сутки.

Первая поставка природного газа из Турции в Сирию началась 2 августа, когда азербайджанский газ был пропущен через Турцию и Сирию по газопроводу из Килиса.