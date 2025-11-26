Азербайджанские спортсмены и тренеры награждены за успехи на Исламиаде - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Внутренняя политика
- 26 ноября, 2025
- 15:52
Награждены азербайджанские спортсмены, показавшие наилучшие результаты на VI Исламских играх солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а также их тренеры и другие специалисты, участвовавшие в процессе подготовки спортсменов к играм.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Распоряжением из Резервного фонда президента Азербайджана Министерству молодежи и спорта на эти цели выделено 1 млн 900 тыс. манатов.
