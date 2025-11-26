Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Азербайджанские спортсмены и тренеры награждены за успехи на Исламиаде - РАСПОРЯЖЕНИЕ

    Внутренняя политика
    • 26 ноября, 2025
    • 15:52
    Азербайджанские спортсмены и тренеры награждены за успехи на Исламиаде - РАСПОРЯЖЕНИЕ

    Награждены азербайджанские спортсмены, показавшие наилучшие результаты на VI Исламских играх солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а также их тренеры и другие специалисты, участвовавшие в процессе подготовки спортсменов к играм.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Распоряжением из Резервного фонда президента Азербайджана Министерству молодежи и спорта на эти цели выделено 1 млн 900 тыс. манатов.

    Ильхам Алиев награждение Исламиада
    VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ən yüksək nəticələr göstərmiş Azərbaycan heyəti mükafatlandırılıb - SƏRƏNCAM

    Последние новости

    16:05
    Фото

    Очередная группа переселенцев прибыла в Кяльбаджар - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    16:02

    Сотрудникам Министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания

    Внутренняя политика
    15:52

    США и Беларусь обсуждают освобождение около 100 политзаключенных

    Другие страны
    15:52

    Азербайджанские спортсмены и тренеры награждены за успехи на Исламиаде - РАСПОРЯЖЕНИЕ

    Внутренняя политика
    15:45

    Белозёров: Цифровой документооборот ускорит оформление грузов

    Инфраструктура
    15:45
    Видео

    В Гонконге в жилом комплексе из-за пожара заблокированы 13 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:28

    Ален Симонян: Армения фактически вышла из ОДКБ - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    15:15

    Казахтан увеличил поставки зерна в Азербайджан в 25 раз

    Инфраструктура
    15:06

    ATV получил предупреждение за рекламу гипноза

    Медиа
    Лента новостей