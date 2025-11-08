Азербайджанские истребители совершили полет в небе над Гянджой
- 08 ноября, 2025
- 16:00
Азербайджанские истребители совершили полет в небе над Гянджой.
Как сообщает западное бюро Report, 5-я годовщина Победы во II Карабахской войне торжественно отмечалась и в Гяндже.
В честь праздника истребители Военно-воздушных сил Азербайджана совершили полет над городом.
Жители Гянджи с восторгом наблюдали за полетом истребителей.
