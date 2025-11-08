Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Азербайджанские истребители совершили полет в небе над Гянджой

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 16:00
    Азербайджанские истребители совершили полет в небе над Гянджой

    Азербайджанские истребители совершили полет в небе над Гянджой.

    Как сообщает западное бюро Report, 5-я годовщина Победы во II Карабахской войне торжественно отмечалась и в Гяндже.

    В честь праздника истребители Военно-воздушных сил Азербайджана совершили полет над городом.

    Жители Гянджи с восторгом наблюдали за полетом истребителей.

    истребители Гянджа День Победы
    Azərbaycan qırıcıları Gəncə səmasında uçuş keçirib

    Последние новости

    16:28

    Азербайджанская дзюдоистка вышла в финал VI Исламских игр солидарности

    Индивидуальные
    16:27

    Грузия закупила керамические изделия из Азербайджана на рекордную сумму

    Бизнес
    16:22

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о военном параде в Баку

    Внутренняя политика
    16:16

    Юрий Гусев пожелал Азербайджану мира и процветания по случаю Дня Победы

    Внешняя политика
    16:16

    Гарегин II отправился с визитом в Индию

    В регионе
    16:13
    Фото

    В Шуше открылась выставка местных художников

    Культура
    16:07
    Фото

    Фоторепортаж с военного парада в Баку в честь 5-летия Победы

    Внутренняя политика
    16:07

    ЦАХАЛ ликвидировал двух бойцов Хезболлах на юге Ливана

    Другие страны
    16:01

    Хакан Фидан: Сегодня мы вновь чувствуем силу азербайджано-турецкого братства

    Внешняя политика
    Лента новостей