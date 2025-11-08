Azərbaycan qırıcıları Gəncə səmasında uçuş keçirib
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 15:51
Azərbaycan qırıcılarının Gəncə səmasında uçuşu olub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Vətən müharibəsində qazanılan qələbənin 5-ci ildönümü Gəncədə də təntənə ilə qeyd edilib.
Bu münasibətlə Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə (HHQ) məxsus qırıcılar şəhər səmasında uçuş keçirib.
Uçuşlar Gəncə sakinləri tərəfindən coşqu ilə izlənib.
