İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Xameneinin müşaviri: İrana qarşı istənilən təcavüzə dərhal və sərt cavab veriləcək

    Region
    • 30 dekabr, 2025
    • 08:03
    Xameneinin müşaviri: İrana qarşı istənilən təcavüzə dərhal və sərt cavab veriləcək

    İranın ali dini lideri ayətullah Əli Xameneinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Əli Şamxani bəyan edib ki, İrana qarşı hər hansı təcavüz sərt və dərhal cavabla nəticələnəcək.

    "Report" xəbər verir ki, Şamxani bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Trampın İrana güc tətbiqi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirdiyi "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında qeyd edib.

    "İranın müdafiə doktrinasında bəzi cavab tədbirləri hələ təhdid reallaşmamışdan əvvəl müəyyən edilir. İranın raket və müdafiə imkanları nəzarətə tabe deyil və icazə tələb etmir. Hər bir təcavüz, təşkilatçılarının təsəvvüründən kənara çıxan dərhal və sərt cavabla qarşılanacaq", – deyə Şamxani yazıb.

    Bundan əvvəl İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında ABŞ lideri Donald Tramp bəyan etmişdi ki, ABŞ İranla dialoqa hazırdır, lakin güc tətbiq edə bilər və bu halda fəsadlar nüvə obyektlərinə endirilən zərbədən daha ağır olacaq.

    İran Əli Xamenei ABŞ təhdid
    Советник Хаменеи: Любая агрессия против Ирана получит немедленный и жесткий ответ

    Son xəbərlər

    08:11

    "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    08:03

    Xameneinin müşaviri: İrana qarşı istənilən təcavüzə dərhal və sərt cavab veriləcək

    Region
    07:36

    Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya Yəməndə hərbi əməliyyata başlayıb

    Digər ölkələr
    07:11

    CNN: Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi Venesueladakı obyektə dronla zərbə endirib

    Digər ölkələr
    06:34

    SCMP: Çin ağır raketlər üçün, demək olar, səssiz buraxılış qurğusu yaradıb

    Digər ölkələr
    06:03

    Venesuela HHQ 2025-ci ildə narkotacirlərə məxsus 39 təyyarəni məhv edib

    Digər ölkələr
    05:36

    Türkiyədə şagirdlər arasında kütləvi zəhərlənmə olub

    Region
    05:16

    ABŞ İsrailə "F-15" tədarükü ilə bağlı "Boeing" şirkəti ilə müqavilə imzalayıb

    Digər ölkələr
    04:45

    İdris Elba cəngavər tituluna layiq görülüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti