Советник Хаменеи: Любая агрессия против Ирана получит немедленный и жесткий ответ

Иран жестко и незамедлительно ответит на любые агрессивные действия против страны.

Как передает Report, об этом написал советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по политическим вопросам Али Шамхани в соцсети X, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о возможном применении силы в отношении Тегерана.

По его словам, в оборонной доктрине Ирана ряд ответных мер определяется еще до реализации угроз. "Ракетные и оборонные возможности Ирана не подлежат контролю и не требуют разрешения. Любая агрессия будет встречена немедленным и жестким ответом, выходящим за рамки представлений ее организаторов", - отметил Шамхани.

Ранее президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон готов к диалогу с Ираном, однако не исключает применения силы, последствия которой, по его словам, будут тяжелее удара по ядерным объектам.