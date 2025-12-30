Honkonqda yanan kompleksin sakinləri hakimiyyətdən evlərinin bərpasını tələb edirlər
- 30 dekabr, 2025
- 08:53
Honkonqda noyabrın sonunda yanğın baş vermiş yaşayış kompleksinin bir qrup sakini meqapolis rəhbərliyinə müraciət edərək binaların bərpa olunmasını xahiş ediblər ki, başqa yerlərə köçmək məcburiyyətində qalmasınlar və öz rayonlarına qayıda bilsinlər.
"Report"un "South China Morning Post" qəzetinə istinadən məlumatına görə, yanğın nəticəsində məhv olmuş binaların 100-dən çox sakini artıq petisiyanı imzalayıb.
Müraciət müəlliflərinin fikrincə, yalnız "Wang Fuk Court" yaşayış kompleksinin ərazisinə qayıtmaq "ləyaqət və ümidi geri qaytarmağın yeganə yoludur". Yanmış evlərin sakinləri qeyd edirlər ki, onlar bu kompleksdə uzun illər yaşayıblar, qonşular bir-birini tanıyır, köməkləşirlər və "çoxdan bir ailəyə çevriliblər".
"Biz hökumətdən xahiş edirik ki, "Wang Fuk Court" kompleksi ərazisindəki mənzilləri bərpa etsin, bizə tanış olduğumuz yerə qayıtmağa və ailələrimiz, qonşularımızla birlikdə sabit həyatımıza davam etməyə icazə versin. Evlərimizi itirməyin ağrısı təkcə yaşadığımız yeri itirmək deyil, həm də bizə sabitlik bəxş edən köklərimizi itirməkdir", – deyə müraciətdə bildirilir. Petisiya Çinin Honkonq Xüsusi İnzibati Bölgəsinin (Syanqan) rəhbəri Con Liyə və maliyyə məsələləri üzrə katib Pol Çana ünvanlanıb.
Bu müraciəti şərh edən administrasiya nümayəndəsi qəzetə bildirib ki, hakimiyyət orqanları mümkün qədər tez bir zamanda uzunmüddətli təklif hazırlamaq üçün zərərçəkmişlərin rəylərini toplayıb ümumiləşdirir və "Wang Fuk Court" kompleksindəki vəziyyəti, o cümlədən struktur təhlükəsizliyi və texniki icra imkanları kimi amilləri qiymətləndirir.