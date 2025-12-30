Жители сгоревшего в Гонконге комплекса призывают власти восстановить их дома

Группа жителей сгоревшего в Гонконге в конце ноября жилого комплекса обратились к властям мегаполиса с просьбой о восстановлении зданий, чтобы им не пришлось переселяться в другие места и они могли вернуться в свой район.

Как передает Report со ссылкой на газету South China Morning Post, петицию уже подписали более 100 жителей уничтоженных огнем зданий.

По мнению авторов обращения, только возвращение на территорию жилого комплекса Wang Fuk Court станет "единственным способом вернуть себе достоинство и надежду". Жители сгоревших домов указывают, что они прожили в комплексе много лет, соседи познакомились, помогали друг другу и "давно стали семьей".

"Мы умоляем правительство восстановить жилье на территории комплекса Wang Fuk Court, позволить нам вернуться туда, где мы были знакомы, и продолжить стабильную жизнь с нашими семьями и соседями. Боль от потери домов заключается не только в потере места, где мы жили, но и в потере корней, которые обеспечивали нам стабильность", - говорится в обращении. Петиция направлена главе администрации (правительства) Специального административного района КНР Гонконг (Сянган) Джону Ли (Ли Цзячао) и секретарю (министру) по финансовым вопросам Полу Чану (Чэнь Маобо).

Комментируя это обращение, представитель администрации сказала газете, что власти "собирают и обобщают мнения пострадавших жителей и оценивают ситуацию в жилом комплексе Wang Fuk Court, включая такие факторы, как структурная безопасность, техническая осуществимость", чтобы "как можно скорее подготовить долгосрочное предложение".