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    ​Азербайджанская общественность посещает могилу общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

    В Аллею почетного захоронения прибывают интеллигенция, общественные деятели, госслужащие, молодежь, простые люди

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Прошло 12 лет со дня кончины архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, начиная с раннего утра представители азербайджанской общественности, в том числе интеллигенция, общественные деятели, государственные служащие, молодежь, простые люди, приехавшие в Баку из различных районов и городов Азербайджана, посещают могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, возлагают к могиле венки и цветы, читают молитвы за упокой его души.

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