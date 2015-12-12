​Азербайджанская общественность посещает могилу общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Прошло 12 лет со дня кончины архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, начиная с раннего утра представители азербайджанской общественности, в том числе интеллигенция, общественные деятели, государственные служащие, молодежь, простые люди, приехавшие в Баку из различных районов и городов Азербайджана, посещают могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, возлагают к могиле венки и цветы, читают молитвы за упокой его души.