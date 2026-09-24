Азербайджан разработал Кодекс государственной службы
Внутренняя политика
- 24 сентября, 2026
- 15:33
В Азербайджане разработан Кодекс государственной службы.
Как сообщает Report, вопрос будет обсуждаться на завтрашнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.
В повестку дня завтрашнего заседания комитета включен законопроект "Об утверждении Кодекса государственной службы Азербайджанской Республики, вступлении его в силу и связанном с этим правовом регулировании".
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