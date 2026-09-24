Азербайджан разработал Кодекс государственной службы

В Азербайджане разработан Кодекс государственной службы.

Как сообщает Report, вопрос будет обсуждаться на завтрашнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

В повестку дня завтрашнего заседания комитета включен законопроект "Об утверждении Кодекса государственной службы Азербайджанской Республики, вступлении его в силу и связанном с этим правовом регулировании".