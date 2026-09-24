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    Azərbaycanda Dövlət Qulluğu Məcəlləsi hazırlanıb

    Daxili siyasət
    • 24 sentyabr, 2026
    • 15:04
    Azərbaycanda Dövlət Qulluğu Məcəlləsi hazırlanıb

    Azərbaycanda Dövlət Qulluğu Məcəlləsi hazırlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sabah keçiriləcək iclasında müzakirəyə çıxarılacaq.

    Komitənin sabah keçiriləcək iclasının gündəliyinə "Azərbaycan Respublikası Dövlət Qulluğu Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında" qanun layihəsi daxil edilib.

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