Азербайджан присоединится к Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми

10:36 Азербайджан присоединится к "Конвенции о борьбе с торговлей людьми" Совета Европы.

Азербайджан присоединится к Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж во время обсуждения ежегодного отчета Национального координатора по борьбе с торговлей людьми на сегодняшнем заседании комитетов по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

Он отметил, что подготовленный в связи с этим законопроект в настоящее время находится на стадии согласования.

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми — международная конвенция, принятая 16 мая 2005 года и вступившая в силу 1 февраля 2008 года.