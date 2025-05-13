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Азербайджан присоединится к Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми

Азербайджан присоединится к Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми 10:36 Азербайджан присоединится к "Конвенции о борьбе с торговлей людьми" Совета Европы.
Внутренняя политика
13 мая 2025 г. 10:54
Азербайджан присоединится к Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми

Азербайджан присоединится к Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж во время обсуждения ежегодного отчета Национального координатора по борьбе с торговлей людьми на сегодняшнем заседании комитетов по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

Он отметил, что подготовленный в связи с этим законопроект в настоящее время находится на стадии согласования.

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми — международная конвенция, принятая 16 мая 2005 года и вступившая в силу 1 февраля 2008 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan to join Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Avropa Şurasının "İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında Konvensiyası"na qoşulacaq

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