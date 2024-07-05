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Азербайджан пригласил БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить наблюдателей на внеочередные выборы в Милли Меджлис

Азербайджан пригласил БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить наблюдателей на внеочередные выборы в Милли Меджлис Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентская ассамблея ОБСЕ два дня назад получили официальное приглашение от Азербайджана направить миссии наблюдателей на внеочередные парламентские выборы в стране.
Внутренняя политика
5 июля 2024 г. 16:53
Азербайджан пригласил БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить наблюдателей на внеочередные выборы в Милли Меджлис

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ два дня назад получили официальное приглашение от Азербайджана направить миссии наблюдателей на внеочередные парламентские выборы в стране.

Об этом Report сообщили дипломатические источники.

В настоящее время предложение находится на стадии рассмотрения.

28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ATƏT/DTİHB və PA-nı növbədənkənar parlament seçkilərində müşahidə üçün dəvət edib
Версия на английском языке Azerbaijan invites ODIHR, OSCE PA to send observers to early parliamentary elections

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