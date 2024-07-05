Азербайджан пригласил БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить наблюдателей на внеочередные выборы в Милли Меджлис

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентская ассамблея ОБСЕ два дня назад получили официальное приглашение от Азербайджана направить миссии наблюдателей на внеочередные парламентские выборы в стране.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ два дня назад получили официальное приглашение от Азербайджана направить миссии наблюдателей на внеочередные парламентские выборы в стране.

Об этом Report сообщили дипломатические источники.

В настоящее время предложение находится на стадии рассмотрения.

28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.