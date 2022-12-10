Азербайджан начинает мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев

Азербайджан начинает предварительный мониторинг для расследования незаконной эксплуатации полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, и связанных с этим экологических последствий.

Азербайджан начинает предварительный мониторинг для расследования незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях, где временно размещены российские миротворцы, и связанных с этим экологических последствий.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении министерств экономики и экологии и природных ресурсов.

Сообщается, что по итогам обсуждений, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, с 10 декабря специалисты министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold приступили к мониторингу незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в зоне временного размещения российских миротворческих сил и связанных с этим экологических последствий.

В рамках мониторинга предусмотрен осмотр месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения "Газалбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли".