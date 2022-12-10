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Азербайджан начинает мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев

Азербайджан начинает мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев Азербайджан начинает предварительный мониторинг для расследования незаконной эксплуатации полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, и связанных с этим экологических последствий.
Внутренняя политика
10 декабря 2022 г. 13:34
Азербайджан начинает мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев

Азербайджан начинает предварительный мониторинг для расследования незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях, где временно размещены российские миротворцы, и связанных с этим экологических последствий.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении министерств экономики и экологии и природных ресурсов.

Сообщается, что по итогам обсуждений, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, с 10 декабря специалисты министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold приступили к мониторингу незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в зоне временного размещения российских миротворческих сил и связанных с этим экологических последствий.

В рамках мониторинга предусмотрен осмотр месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения "Газалбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли".

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Версия на английском языке Azerbaijan launches monitoring in area where Russian peacekeers are temporarily stationed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdə monitorinqə başlayır

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