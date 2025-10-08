Азербайджан и Украина расширяют сотрудничество в сфере защиты прав человека

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (Омбудсмен) Сабина Алиева на встрече с Уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцем обсудила вопросы сотрудничества в сфере защиты прав и свобод человека.

Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, на встрече стороны выразили удовлетворенность текущим уровнем взаимодействия между институтами омбудсменов и подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества в области защиты прав и свобод человека.

Стороны также обменялись мнениями о работе, проводимой в сфере гуманитарных вопросов в условиях войны, защиты прав гражданского населения, в том числе беженцев и вынужденных переселенцев.

Лубинец поблагодарил Азербайджан за гуманитарную поддержку Украины, внимание и заботу, оказываемые украинским детям.

На встрече также обсуждались перспективы совместного сотрудничества для более эффективной защиты прав и свобод человека.