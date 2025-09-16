Азербайджан и Израиль обсудили развитие связей в сфере миграции

Начальник Государственной миграционной службы (ГМС), государственный советник миграционной службы II класса Вюсал Гусейнов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом.

Как передает Report, об этом сообщили в ГМС.

В ходе встречи Вюсал Гусейнов предоставил подробную информацию о направлениях деятельности Службы, обратил внимание на основные приоритеты миграционной политики Азербайджана.

Посол Ронен Краус выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами. Он также отметил, что в период своей дипломатической миссии приложит все усилия для дальнейшего развития существующих отношений.

На встрече также прошли обсуждения по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.