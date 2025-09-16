Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Азербайджан и Израиль обсудили развитие связей в сфере миграции

    Внутренняя политика
    • 16 сентября, 2025
    • 11:59
    Азербайджан и Израиль обсудили развитие связей в сфере миграции

    Начальник Государственной миграционной службы (ГМС), государственный советник миграционной службы II класса Вюсал Гусейнов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом.

    Как передает Report, об этом сообщили в ГМС.

    В ходе встречи Вюсал Гусейнов предоставил подробную информацию о направлениях деятельности Службы, обратил внимание на основные приоритеты миграционной политики Азербайджана.

    Посол Ронен Краус выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами. Он также отметил, что в период своей дипломатической миссии приложит все усилия для дальнейшего развития существующих отношений.

    На встрече также прошли обсуждения по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

    Azərbaycan və İsrail arasında miqrasiya sahəsində əlaqələrin inkişafı müzakirə olunub
    Azerbaijan, Israel discuss strengthening cooperation in migration policy

