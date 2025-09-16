Azərbaycan və İsrail arasında miqrasiya sahəsində əlaqələrin inkişafı müzakirə olunub
Daxili siyasət
- 16 sentyabr, 2025
- 11:21
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin (DMX) rəisi, II dərəcəli dövlət miqrasiya xidməti müşaviri Vüsal Hüseynov İsrail Dövlətinin Azərbaycan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ronen Krausz ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə DMX məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüş zamanı Vüsal Hüseynov Xidmətin fəaliyyət istiqamətləri barədə ətraflı məlumat verib, Azərbaycanın miqrasiya siyasətinin əsas prioritetlərini diqqətə çatdırıb.
Səmimi qəbula görə təşəkkürünü bildirən səfir Ronen Krausz iki ölkə arasında əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb və diplomatik fəaliyyəti dövründə mövcud əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcəyini qeyd edib.
Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da müzakirələr aparılıb.
