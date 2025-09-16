İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Azərbaycan və İsrail arasında miqrasiya sahəsində əlaqələrin inkişafı müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    • 16 sentyabr, 2025
    • 11:21
    Azərbaycan və İsrail arasında miqrasiya sahəsində əlaqələrin inkişafı müzakirə olunub

    Dövlət Miqrasiya Xidmətinin (DMX) rəisi, II dərəcəli dövlət miqrasiya xidməti müşaviri Vüsal Hüseynov İsrail Dövlətinin Azərbaycan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ronen Krausz ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə DMX məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, görüş zamanı Vüsal Hüseynov Xidmətin fəaliyyət istiqamətləri barədə ətraflı məlumat verib, Azərbaycanın miqrasiya siyasətinin əsas prioritetlərini diqqətə çatdırıb.

    Səmimi qəbula görə təşəkkürünü bildirən səfir Ronen Krausz iki ölkə arasında əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb və diplomatik fəaliyyəti dövründə mövcud əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcəyini qeyd edib.

    Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da müzakirələr aparılıb.

    Dövlət Miqrasiya Xidməti İsrail Vüsal Hüseynov

    Son xəbərlər

    11:28

    Bu il Azərbaycanda 491 xarici kvalifikasiya tanınmayıb

    Elm və təhsil
    11:28

    DİM imtahandakı tapşırıqların dərsliklərə uyğun olmaması ilə bağlı narazılıqlara aydınlıq gətirib

    Elm və təhsil
    11:27

    "Unibank" neft sektoru işçiləri üçün komissiyasız kredit kampaniyası keçirir

    Maliyyə
    11:27

    Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi yerli, yoxsa əcnəbi olmalıdır? - SORĞU

    Futbol
    11:26

    İran və müttəfiqləri nüvə obyektlərinin müdafiəsi ilə bağlı qətnamə layihəsi hazırlayıblar

    Region
    11:21

    DİM sədri: 2027-ci ildən XI sinif üzrə buraxılış imtahanlarında yeni test modeli tətbiq ediləcək

    Elm və təhsil
    11:21

    Azərbaycan və İsrail arasında miqrasiya sahəsində əlaqələrin inkişafı müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    11:17

    Babək rayonunda elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq

    Energetika
    11:15
    Foto
    Video

    Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd yolunun tikintisi 95 % icra olunub

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti