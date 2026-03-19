AZCON Holding планирует строительство 10 судов типа Ro-Ro

Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг (AZCON) и частный инвестор подписали Письмо о намерениях, определяющее основные направления сотрудничества.

Как сообщает Report, согласно документу, предусматривается создание совместного предприятия на равных долях.

В рамках совместного предприятия на Бакинском судостроительном заводе планируется строительство около 10 судов типа Ro-Ro.

В то же время планируется, что заказы на новые суда будут размещаться с 2026 года.

В результате проекта будет обеспечена перевозка колесных транспортных средств в Каспийском море. Данная инициатива внесет вклад в дальнейшее повышение устойчивости и эффективности перевозок по Среднему коридору.