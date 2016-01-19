​Азай Гулиев: Гражданское общество рядом с президентом

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ "Будут подготовлены и представлены президенту страны предложения, связанные с применением механизмов общественного контроля".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель Совета государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджанской Республики, депутат Азай Гулиев.

А.Гулиев также коснулся вопроса распространения некоторыми сайтами необоснованных сообщений: "На сайтах распространяется необоснованная информация. Видеоролики с прежних митингов представляются как нынешние. Никто не должен забывать о своей ответственности. В настоящее время гражданское общество и НПО находятся рядом с президентом и поддерживают его реформы".