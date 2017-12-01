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    Ашраф Гани: Афганистан заинтересован в укреплении экономического сотрудничества с Азербайджаном

    Афганистан намерен использовать опыт Азербайджана в развитии экономики© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Афганистан заинтересован в укреплении экономического сотрудничества с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Афганистана Ашраф Гани, выступая на церемонии открытия VII Министерской конференции "Безопасность и сотрудничество во имя сердца сильной Азии" в рамках проекта "Сердце Азии" - Стамбульский процесс в Баку. 

    По словам Ашрафа Гани, "география и наличие политической воли сблизили Афганистан и Азербайджан". 

    "Наше сотрудничество послужит укреплению региональной безопасности и благоденствию наших народов", - добавил президент. 

    Он отметил, что, исходя из собственного опыта, в Азербайджане прекрасно понимают ситуацию в Афганистане, так как обе страны столкнулись с войной, волной беженцев. Ашраф Гани подчеркнул, что Афганистан намерен использовать опыт Азербайджана в развитии экономики и в частности в многовекторности экономики.

    Президент Афганистана выразил надежду на укрепление экономического сотрудничества с Азербайджаном и подписание новых соглашений о сотрудничестве двух стран по ряду сфер.

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