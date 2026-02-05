Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Внутренняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 12:55
    Араик Арутюнян приговорен к пожизненному заключению

    В Бакинском военном суде на процессе над гражданами Армении, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана, судьи оглашают приговор.

    Как сообщает Report, решением суда обвиняемый Араик Арутюнян окончательно приговорен к пожизненному заключению.

    Напомним, государственные обвинители также просили пожизненного заключения для Арутюняна.

    Суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжается оглашением приговора.

