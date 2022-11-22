Аппарат омбудсмена распространил заявление в связи с обнаруженным на высоте Сарыбаба минным полем

Аппарат омбудсмена распространил заявление в связи с обнаруженным на высоте Сарыбаба минным полем.

Аппарат омбудсмена распространил заявление в связи с обнаруженным на высоте Сарыбаба минным полем.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"В результате работ по разминированию, проводимых инженерно-саперными подразделениями Азербайджанской армии на освобожденных от оккупации территориях, 21 ноября текущего года в северном направлении высоты Сарыбаба было обнаружено 350 противопехотных мин типа ПМН-Э, которые были установлены незаконными армянскими вооруженными формированиями и произведены в Армении в 2021 году.

Несмотря на неоднократные призывы передать нашей стране точные карты заминированных территорий, армянская сторона до сих пор не предпринимает никаких практических шагов в этом направлении, пренебрегая нормами международного права".

Омбудсмен призвала международные организации проявить решительную позицию в отношении Армении.