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Аппарат омбудсмена распространил заявление в связи с обнаруженным на высоте Сарыбаба минным полем

Аппарат омбудсмена распространил заявление в связи с обнаруженным на высоте Сарыбаба минным полем Аппарат омбудсмена распространил заявление в связи с обнаруженным на высоте Сарыбаба минным полем.
Внутренняя политика
22 ноября 2022 г. 20:42
Аппарат омбудсмена распространил заявление в связи с обнаруженным на высоте Сарыбаба минным полем

Аппарат омбудсмена распространил заявление в связи с обнаруженным на высоте Сарыбаба минным полем.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"В результате работ по разминированию, проводимых инженерно-саперными подразделениями Азербайджанской армии на освобожденных от оккупации территориях, 21 ноября текущего года в северном направлении высоты Сарыбаба было обнаружено 350 противопехотных мин типа ПМН-Э, которые были установлены незаконными армянскими вооруженными формированиями и произведены в Армении в 2021 году.

Несмотря на неоднократные призывы передать нашей стране точные карты заминированных территорий, армянская сторона до сих пор не предпринимает никаких практических шагов в этом направлении, пренебрегая нормами международного права".

Омбудсмен призвала международные организации проявить решительную позицию в отношении Армении.

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Версия на английском языке Azerbaijani Ombudsman's Office issues statement regarding Saribaba minefield planted by Armenians
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Sarıbabada aşkar edilmiş mina sahəsi ilə bağlı açıqlama yayıb

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