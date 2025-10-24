АП: Создание Арбитражного центра откроет новые возможности для урегулирования споров
Внутренняя политика
- 24 октября, 2025
- 13:48
Создание Арбитражного центра в Азербайджане станет важным шагом в направлении развития правовой системы и защиты бизнес-партнерства.
Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором Администрации президента Азербайджана Араз Поладов на международном мероприятии, посвященном открытию Арбитражного центра в Баку.
По его словам, формирование арбитража создаст эффективный механизм для разрешения спорных вопросов и укрепит доверие между участниками деловых отношений.
"Закон об арбитраже был принят в 2023 году, а процедурные правила разработаны на основе международной конвенции об арбитраже. Данный шаг открывает широкие возможности для юристов и служит основой для дальнейших реформ в судебной системе", - отметил Поладов.
