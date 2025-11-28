Анар Багиров: В Азербайджане число адвокатов остается низким среди стран СЕ

В Азербайджане на душу населения приходится меньше адвокатов, чем в других странах Совета Европы.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

По его словам, прием в коллегию проводится регулярно, и среди юристов интерес к профессии адвоката остается высоким.

"На текущем письменном экзамене участвуют 423 кандидата. В сравнении с другими странами-членами Совета Европы количество адвокатов на душу населения в Азербайджане все еще остается низким. По сравнению с соседними государствами этот показатель тоже невысокий. Со временем мы стараемся устранить эту разницу", - сказал Багиров.

По его словам, в стране действует около 2 800 адвокатов, и к в первой половине следующего года этот показатель может превысить 3 000.

Глава Коллегии указал, что ежегодно к экзаменам допускаются около 350 претендентов, но пройти все этапы отбора удается не всем. При этом, по его словам, нехватка выпускников юридических специальностей уже создает дефицит кадров: "В Азербайджане прием студентов на юриспруденцию очень низкий. Если это число не увеличится, в будущем мы столкнемся с еще более серьезными проблемами".