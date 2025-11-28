İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Anar Bağırov: Azərbaycanda vəkillərin sayı digər Avropa Şurasına üzv ölkələri ilə müqayisədə azdır

    Daxili siyasət
    • 28 noyabr, 2025
    • 11:53
    Anar Bağırov: Azərbaycanda vəkillərin sayı digər Avropa Şurasına üzv ölkələri ilə müqayisədə azdır
    Anar Bağırov

    Azərbaycanda adambaşına düşən vəkillərin sayı digər Avropa Şurasına üzv ölkələri ilə müqayisədə azdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O bildirib ki, kollegiyaya qəbul mütəmadi olaraq həyata keçirilir:

    "Hüquqşünasların ən çox maraq göstərdiyi peşə vəkillikdir. Bu gün yazılı imtahanda 423 nəfər namizəd iştirak edir. Vəkillikdə vakansiya deyilən anlayış yoxdur. Digər Avropa Şurasına üzv ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda adambaşına düşən vəkillərin sayı yenə də azdır. Qonşu dövlətlərlə müqayisədə də bu say azdır. Zamanla bu fərqin aradan qalxmasına çalışırıq".

    A.Bağırov xatırladıb ki, bu gün ölkədə 2 800-ə yaxın vəkil fəaliyyət göstərir:

    "İlin sonuna kimi vəkillərin sayı həmin rəqəmi ötəcək. Gələn ilin birinci yarısında isə həmin göstərici 3 mini keçəcək. Bundan başqa, hər il 350 nəfər vəkilliyə namizəd qəbul edilir. Qəbul prosesi çox mürəkkəb prosesdir və bir neçə mərhələdən ibarətdir. Təbii ki, imtahanlarda iştirak edən bütün namizədlər vəkil olmurlar. Bu il 800-dən çox nazmizəd vəkilliyə qəbul imtahanlarına qoşulub. Ölkədə Hüquqşünas məzunların azlığı, hüquqşünas qıtlığına gətirib çıxarır. Bu ixtisasdan məzun olanlar eyni zamanda özəl və dövlət seltorunda da fəaliyyət göstərirlər".

    Vəkillər Kollegiyası Anar Bağırov

    Son xəbərlər

    12:24

    Sadiq Əliyev: Azad olunan ərazilərdə əhalinin məşğulluq səviyyəsi 92 %-in üzərindədir

    Sosial müdafiə
    12:22

    Ağdamın Xıdırlı kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:21

    Bu il Azərbaycanda 300 min manatdan çox əlavə gömrük ödənişləri büdcəyə daxil edilib

    Biznes
    12:21
    Foto

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi Beynəlxalq Simpoziumda təmsil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    12:18

    Tailandda daşqın qurbanlarının sayı 110 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    12:18

    TDT çərçivəsində ortaq seriallar və uşaq kontenti yaradıla bilər

    Xarici siyasət
    12:16

    Nazir müavini: TDT ölkələri media sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirməlidir

    Xarici siyasət
    12:14

    Şənbə günü çiskinli yağış yağacaq

    Ekologiya
    12:10

    Anar Bağırov: Hüquqşünas peşəsi üzrə qəbul artırılmasa, gələcəkdə böyük problemlərlə qarşılaşacağıq

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti