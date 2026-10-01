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    ANAMA: В сентябре от мин очищено более 6 тыс. га освобожденных территорий

    Внутренняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 17:14
    ANAMA: В сентябре от мин очищено более 6 тыс. га освобожденных территорий

    В сентябре на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана от мин очищена территория в 6 667,1 га.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA), за этот период обнаружены и обезврежены 151 противотанковая, 757 противопехотных мин и 4 525 неразорвавшихся боеприпасов.

    Работы проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и пятью местными организациями и одной неправительственной организацией.

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Движение неприсоединения (ДН)
    Ötən ay 6 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib
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