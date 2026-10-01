ANAMA: В сентябре от мин очищено более 6 тыс. га освобожденных территорий

В сентябре на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана от мин очищена территория в 6 667,1 га.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA), за этот период обнаружены и обезврежены 151 противотанковая, 757 противопехотных мин и 4 525 неразорвавшихся боеприпасов.

Работы проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и пятью местными организациями и одной неправительственной организацией.