ANAMA: В сентябре от мин очищено более 6 тыс. га освобожденных территорий
Внутренняя политика
- 01 октября, 2026
- 17:14
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В сентябре на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана от мин очищена территория в 6 667,1 га.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA), за этот период обнаружены и обезврежены 151 противотанковая, 757 противопехотных мин и 4 525 неразорвавшихся боеприпасов.
Работы проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и пятью местными организациями и одной неправительственной организацией.
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