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ANAMA очистило от мин еще 476 гектаров освобожденных территорий

ANAMA очистило от мин еще 476 гектаров освобожденных территорий На освобожденных территориях Азербайджана 8-14 апреля обезврежены 1 противопехотная и 5 противотанковых мин, а также 725 неразорвавшихся боеприпасов.
Внутренняя политика
15 апреля 2024 г. 16:08
ANAMA очистило от мин еще 476 гектаров освобожденных территорий

На освобожденных территориях Азербайджана 8-14 апреля обезврежены 1 противопехотная и 5 противотанковых мин, а также 725 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) об операциях за прошлую неделю.

За отчетный период от мин очищено 476,7 гектара земли.

Отметим, что операции по разминированию ANAMA проводит совместно с Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой.

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Версия на английском языке Over 476 hectares of land cleared of mines last week
Версия на азербайджанском языке Ötən həftə 476,7 hektar ərazi minalardan təmizlənib

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