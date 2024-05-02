В лачынское село Сус вернутся 20 семей переселенцев в ближайшие дни

В селе Сус Лачынского района, куда в ближайшие дни начнется возвращение жителей, полностью готовы 59 частных жилых домов.

В селе Сус Лачынского района, куда в ближайшие дни начнется возвращение жителей, полностью готовы 59 частных жилых домов.

Как сообщили Report в специальном представительстве президента Азербайджана в Лачынском районе, на начальном этапе в село планируется вернуть 20 семей бывших вынужденных переселенцев.

В населенном пункте уже готовы торговый центр, продуктовый магазин, детский сад и школа, которая сможет принять первых учащихся с сентября этого года.

Напомним, что 27 апреля Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку среди 59 семей, которые будут переселены в село Сус Лачынского района в рамках первого этапа. В соответствии с составом семей 13 из них будут обеспечены двухкомнатными, 28 - трехкомнатными и 14 - четырехкомнатными и 4 - пятикомнатными частными домами.