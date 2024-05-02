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В лачынское село Сус вернутся 20 семей переселенцев в ближайшие дни

В лачынское село Сус вернутся 20 семей переселенцев в ближайшие дни В селе Сус Лачынского района, куда в ближайшие дни начнется возвращение жителей, полностью готовы 59 частных жилых домов.
Внутренняя политика
2 мая 2024 г. 15:28
В лачынское село Сус вернутся 20 семей переселенцев в ближайшие дни

В селе Сус Лачынского района, куда в ближайшие дни начнется возвращение жителей, полностью готовы 59 частных жилых домов.

Как сообщили Report в специальном представительстве президента Азербайджана в Лачынском районе, на начальном этапе в село планируется вернуть 20 семей бывших вынужденных переселенцев.

В населенном пункте уже готовы торговый центр, продуктовый магазин, детский сад и школа, которая сможет принять первых учащихся с сентября этого года.

Напомним, что 27 апреля Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку среди 59 семей, которые будут переселены в село Сус Лачынского района в рамках первого этапа. В соответствии с составом семей 13 из них будут обеспечены двухкомнатными, 28 - трехкомнатными и 14 - четырехкомнатными и 4 - пятикомнатными частными домами.

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Версия на английском языке Liberated Sus village to welcome first group of IDP families in coming days
Версия на азербайджанском языке Sus kəndinə ilkin mərhələdə köçürüləcək ailələrin sayı məlum olub

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