Принята Шушинская декларация мировых религиозных лидеров

В рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога состоялась Шушинская встреча религиозных лидеров.

В рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога состоялась Шушинская встреча религиозных лидеров.

Как сообщает Report со ссылкой на Азертадж, на встрече приняли участие лидеры и представители мусульманской, христианской, иудейской, буддийской, индуистской и других религий, представляющие 38 стран и 10 международных организаций.

По итогам встречи была единогласно принята Шушинская декларация.

Участники приветствовали "Бакинский процесс", автором которого является президент Ильхам Алиев, и выразили уверенность в том, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, которая пройдет в Баку в ноябре текущего года, будет успешно организована.