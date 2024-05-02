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Принята Шушинская декларация мировых религиозных лидеров

Принята Шушинская декларация мировых религиозных лидеров В рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога состоялась Шушинская встреча религиозных лидеров.
Внутренняя политика
2 мая 2024 г. 15:20
Принята Шушинская декларация мировых религиозных лидеров

В рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога состоялась Шушинская встреча религиозных лидеров.

Как сообщает Report со ссылкой на Азертадж, на встрече приняли участие лидеры и представители мусульманской, христианской, иудейской, буддийской, индуистской и других религий, представляющие 38 стран и 10 международных организаций.

По итогам встречи была единогласно принята Шушинская декларация.

Участники приветствовали "Бакинский процесс", автором которого является президент Ильхам Алиев, и выразили уверенность в том, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, которая пройдет в Баку в ноябре текущего года, будет успешно организована.

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Версия на английском языке Shusha declaration of world religious leaders adopted unanimously
Версия на азербайджанском языке Dünya dini liderlərinin Şuşa Bəyannaməsi qəbul edilib

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