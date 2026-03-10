ANAMA: На прошлой неделе от мин очищено около 1,2 тыс. га территории

На освобожденных территориях Азербайджана со 2 по 9 марта обнаружены и обезврежены 15 противотанковых, 8 противопехотных мин, 743 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) о проведенных гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Согласно информации, от мин очищено 1 191, 2 га территории.

Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.