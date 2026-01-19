ANAMA: На прошлой неделе от мин очищено более 508 гектаров территории

На освобожденных территориях с 12 по 18 января обнаружены и обезврежены 6 противотанковых мин, 63 противопехотные мины, 253 невзорвавшихся боеприпаса (НРБ).

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) о проведенных гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Согласно информации, от мин очищено 508,7 гектаров территории.

Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной пограничной службой (ГПС) и четырьмя частными компаниями на территориях Тертера, Агдере, Кяльбаджара, Агдама, Ходжалы, Ханкенди, города Шуша, Ходжавенда, Лачына, Физули, Джебраила, Губадлы и Зангилана, а также в освобожденных от оккупации селах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы, Гызылгаджилы Газахского района.