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    ANAMA: На прошлой неделе 1239,1 га территории очищено от мин

    Внутренняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 10:09
    ANAMA: На прошлой неделе 1239,1 га территории очищено от мин

    На освобожденных территориях Азербайджана с 5-го по 11-ое октября обнаружено и обезврежено 34 противотанковые, 327 противопехотных мин и 624 других взрывоопасных предметов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной информации Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

    За указанный период от мин очищено 1239,1 га территории.

    Операции по разминированию проводили ANAMA, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), 5 местными организациями и 1 НПО.

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Разминирование Освобожденные территории Азербайджана
    Ötən həftə 1240 hektara yaxın ərazi minalardan təmizlənib
    Azerbaijan neutralizes nearly 1,000 mines and explosive devices in a week
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