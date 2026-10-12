ANAMA: На прошлой неделе 1239,1 га территории очищено от мин
Внутренняя политика
- 12 октября, 2026
- 10:09
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На освобожденных территориях Азербайджана с 5-го по 11-ое октября обнаружено и обезврежено 34 противотанковые, 327 противопехотных мин и 624 других взрывоопасных предметов.
Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной информации Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).
За указанный период от мин очищено 1239,1 га территории.
Операции по разминированию проводили ANAMA, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), 5 местными организациями и 1 НПО.
Ötən həftə 1240 hektara yaxın ərazi minalardan təmizlənib
Azerbaijan neutralizes nearly 1,000 mines and explosive devices in a week
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