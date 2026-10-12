ANAMA: На прошлой неделе 1239,1 га территории очищено от мин

На освобожденных территориях Азербайджана с 5-го по 11-ое октября обнаружено и обезврежено 34 противотанковые, 327 противопехотных мин и 624 других взрывоопасных предметов.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной информации Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

За указанный период от мин очищено 1239,1 га территории.

Операции по разминированию проводили ANAMA, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), 5 местными организациями и 1 НПО.